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Polonya Arjantin maçı CANLI İZLE (Polonya-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında 4 puan toplayan Polonya, 3 puana sahip Arjantin ile kozlarını paylaşıyor. Polonya-Arjantin maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 22:10
Polonya Arjantin maçı CANLI İZLE (Polonya-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası C Grubu 3. ve son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. 1 galibiyet 1 beraberlik alan Polonya, 1 galibiyeti bulunan Arjantin ile kozlarını paylaşıyor. Polonya-Arjantin maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

POLONYA ARJANTİN İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Swiderski, Lewandowski.

Arjantin: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Di Maria, Alvarez.

👉 POLONYA - ARJANTİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

POLONYA-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Polonya ile Arjantin arasında 974 Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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