İngiltere zorlanmadı

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya geldiler. Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kalmıştı. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan maçta gücünü gösteren İngiltere, sürprize izin vermedi ve kazanan taraf oldu. Marcus Rashford (2) ve Phil Foden'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Gareth Southgate'nin ekibi, 7 puana ulaşarak grubunu lider tamamladı. Avrupa devi, son 16 turunda A Grubu'nda 2. sırayı alan Afrika temsilcisi Senegal ile kozlarını paylaşacak.
2022Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya geldiler. Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kalmıştı. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan maçta gücünü gösteren İngiltere, sürprize izin vermedi ve kazanan taraf oldu. Marcus Rashford (2) ve Phil Foden'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Gareth Southgate'nin ekibi, 7 puana ulaşarak grubunu lider tamamladı. Avrupa devi, son 16 turunda A Grubu'nda 2. sırayı alan Afrika temsilcisi Senegal ile kozlarını paylaşacak.