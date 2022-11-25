Polonya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Polonya - Suudi Arabistan maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.