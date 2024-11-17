DEHA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle - Show TV canlı

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler Show TV Deha 10. bölüm fragmanı izle, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle full sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

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DEHA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.

Cesur, İskender'in talebiyle Devran'ın taş koyduuğu yolu açar ama bu Devran'ı durdurmaya yetmez. İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli