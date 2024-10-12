KÖR NOKTA FİNAL bölümü izle | atv Kör Nokta 4. son bölüm izle - Kör Nokta tek parça izle HD

KÖR NOKTA FİNAL bölüm izle | Suçun ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşının hikayesi olan Kör Nokta, final bölümüyle ekranlara geliyor. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un paylaştığı atv dizisinin son bölümü merakla bekleniyordı. 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak Kör Nokta 4. bölüm konusu ve izleme linkini sizler için derledik.

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KÖR NOKTA 4. BÖLÜM KONUSU

Aslım'ın mahkemede yapmış olduğu hamle ile bütün planlar altüst olmuştur. Emre içeriden çıkamayacağını düşünür ve tümden kontrolünü kaybeder. Şeref, oğlu ile ilgili endişeleri Gece ile paylaşınca Gece hem Aslım'a hem de Kerem'e karşı açıktan savaş ilan eder. Aslım ise mahkemede yaptığı hamleden memnun, kazayla ilgili somut bir delil olan telefonun peşindedir. Kerem'in ise telefona ulaşmak için izleyeceği yol bambaşkadır. Cihan, Aslım'ın ondan uzaklaştığı düşüncesiyle Kerem'in karşısına çıkar ve bir an önce şehri terk etmesi konusunda uyarır. Fakat kardeşi İpek'in o gece neler yaşadığıyla ilgili araştırmasında onu alt üst eden bir bilgiye ulaşır ve kardeşiyle yüzleşir. Bu yüzleşme İpek'in hiç beklemediği kadar sert olur ve büyük bir sır ortaya çıkar. Üstelik bu bilgi Alptekinler ve Gece tarafından da öğrenilir. Aslım, telefona ulaşmak üzereyken Cihan da öğrendiği bilgiyi Aslım'la paylaşmak üzere yola düşmüştür bile…

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KÖR NOKTA OYUNCULARI

◾Rabia Soytürk

◾İsmail Ege Şaşmaz

◾Çağla Boz

◾Yalçın Hafızoğlu

◾İlayda Çevik

◾Kürşat Alnıaçık

◾Ruhi Sarı

◾Mehtap Bayri

◾Hilmi Özçelik

◾Cansu Fırıncı

◾Görkem Kasal

◾Öyküsu Özyürek

◾Aylin Kabasakal

◾Şendoğan Öksüz

◾Cihangir Köse

◾Erhan Çirçioğlu

◾İrem Bakırtaş

◾Göktan Oktay Göztepe