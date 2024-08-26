YALAN 13. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 13. bölümü ile dikkat çeken dizide Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Yalan 13. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Melike kendisini kaçıranın Kadir olduğunu anlayınca şoka uğrar. İkilinin çiftlik evinde mecburi yalnız kalışları, hayatlarının sırrının da ortaya çıkmasına neden olur. Bu büyük sır, Melike ve Kadir arasındaki ilişkiyi baştan sona değiştirirken, DNA'nın sonucu ortaya çıkar. Kimsenin beklemediği sonuç, en çok Melike'yi sarsar ve Melike artık Haluk ve Berrin'e karşı bambaşka bir yol izlemeye karar verir. Geçmişi öğrenip acılarıyla yüzleşen Haluk, kızını kaybetmemeye yemin ederken, Berrin için artık cehennemin kapılarını açmış gibidir. Berrin, Haluk'un hiç beklenmedik hamleleriyle köşeye sıkışırken, her şeyini kaybetmek üzeredir. Melike'nin adalet arayışı hızlanır ve Cengiz'le aralarındaki gerilim sonunda patlak verir.

Melike yeni bir hayata adım atmaya karar verirken, iki kızından da vazgeçmeyecektir. Duru, Melike'nin şaşırtıcı teklifi ile karşılaşırken, Melike'nin eski hayatından gelen Tuna ise beklenmedik şekilde herkesin hayatına dokunacaktır. Melike, Yaman'ın yönlendirmesiyle dosyasına eğilirken, Yaman davanın çözülmesi için en beklenmedik hamleyi yapar.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?