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ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 77. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Üç Kız Kardeş 77. bölümü fragman detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:20
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 77. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adnan, Rüçhan'dan iki oğlu arasında seçim yapmasını ister fakat işler Adnan'ın planladığı şekilde gitmeyecektir. Kartal, Adnan'a karşı olan duygularına yenilip yanlış bir karar verebilir. Bu yanlış karar sonucunda Kartal ve Somer karşı karşıya mı geleceklerdir?

Diğer taraftan Müjgan'ın eve gelişi Kalender ailesinde gerilime neden olur. Kızlar bu durumu kabullenmek istemezler. Üç kız kardeş annelerinin mezarı başında babalarının ilişkilerine dair birtakım kararlar alırlar.

Derya ve Kartal'ın ise, ilişkileri iyice alevlenmiştir.

Türkan ve Somer cephesinde yeni gelişmeler olur. Sıfırdan başlamak her ikisine iyi hissettirse de Rüçhan Kartal'la yakınlaşmak için kararlı adımlar atmaya devam eder, Somer annesini paylaşamayıp, bu yakınlığı onaylamadan, reddetmeye devam edecektir. Rüçhan'ın itirafı ailesi tarafından hoş karşılanmayabilir…

ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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