ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adnan, Rüçhan'dan iki oğlu arasında seçim yapmasını ister fakat işler Adnan'ın planladığı şekilde gitmeyecektir. Kartal, Adnan'a karşı olan duygularına yenilip yanlış bir karar verebilir. Bu yanlış karar sonucunda Kartal ve Somer karşı karşıya mı geleceklerdir?

Diğer taraftan Müjgan'ın eve gelişi Kalender ailesinde gerilime neden olur. Kızlar bu durumu kabullenmek istemezler. Üç kız kardeş annelerinin mezarı başında babalarının ilişkilerine dair birtakım kararlar alırlar.

Derya ve Kartal'ın ise, ilişkileri iyice alevlenmiştir.

Türkan ve Somer cephesinde yeni gelişmeler olur. Sıfırdan başlamak her ikisine iyi hissettirse de Rüçhan Kartal'la yakınlaşmak için kararlı adımlar atmaya devam eder, Somer annesini paylaşamayıp, bu yakınlığı onaylamadan, reddetmeye devam edecektir. Rüçhan'ın itirafı ailesi tarafından hoş karşılanmayabilir…

ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE