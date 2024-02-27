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SENDEN ÖNCE 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Senden Önce dizisi yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Senden Önce tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı Senden Önce dizisi Salı akşamları izleyici karşısına geçiyor. Senden Önce 4. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 23:30
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SENDEN ÖNCE 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Senden Önce dizisi yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 3. bölümü ile izleyici karşısına geçti. Dizinin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İzleyiciler Senden Önce 4. bölüm fragmanı izle Kanal D Senden Önce dizisi 4. bölüm aramaları yapıyor. İşte detaylar...

SENDEN ÖNCE 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SENDEN ÖNCE SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Merve, Kaan'ın uzun süredir dilinden düşürmediği gizemli emlakçısının Sahra olduğunu görmüştür. Hakan'ın da Sahra'yı gördüğünden emin olduğunda, ona bu kadını hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Sahra'yla Hakan arasında yaşanan küçük kaçamak canını iyice yakmaya başlamıştır artık kadının. Sahra'yla kurdukları plan dahilinde hareket eden Merve, bu defa o plan yüzünden derin bir acı çekmektedir.

Geçmişte birlikte erkekleri dolandıran iki arkadaş, bu kez duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Sahra, Merve'ye planlarına sadık kalmadığı için kızarken, kendi intikam planını gerçekleştirmek için yaklaştığı Kaan'a mı gönlünü kaptıracak mı?

İki kadının ihtiras savaşından barış kararı çıkar. Ancak Merve yine de temkinlidir Sahra'ya karşı. Eğer duygularında gerçekten samimiyse ona destek olacaktır. Merve, Sahra ile Kaan'ı yemeğe davet ederek aralarındaki soğuk savaşa son vermek ister. Ancak Hakan'ın da davet edildiği yemekte beklenmedik bir misafir tüm dengeleri alt üst eder.

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve'yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra'yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.

Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır.

Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve "senden kalanları temizlemek benim işim" der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz (Hakan)

Sinem Ünsal (Merve)

Nilperi Şahinkaya (Sahra)

Tansel Öngel (Kaan)

Uğur Uzunel (Ömer)

Uğur Biçer(Serdar)

Altan Erkekli (Derman)

Timur Ölkebaş (Tahsin)

Nalan Kuruçim (Semiha)

Işıl Dayıoğlu (Adalet)

Lidya Atlik (Şule)

Taha Ünal (Emir)

Elif Baysal (Makbule)

Ahmet Fuat Onan (Nahit)

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