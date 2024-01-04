KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz 27. bölüm (FİNAL) İZLE TRT 1

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 4 Ocak Perşembe günü TRT'de yayınlanan final bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 27. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alize ve Serkan, kendi hayatlarına doğru yol alırken acı bir haberle geri dönmek zorunda kalır. Serkan'ın kardeşi, ölümle burun burunadır. Sarp'ın iyileşmesinden başka hiçbir şey düşünmeyen Alize ve Serkan, bu büyük krizi de birlikte aşmaya yemin etmiştir. Ama tahmin etmedikleri bir şey olur. Alize ve Serkan, onları neyin mutlu edeceğine asıl şimdi karar vermişlerdir. Hikayeleri, başladığı yerde mi devam edecektir yoksa bambaşka bir yerde mi?

Kendi Düşen Ağlamaz 27. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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