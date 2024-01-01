Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 1 Ocak Pazartesi günü 7. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 7. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 07:33 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 7. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 1 Ocak Pazartesi günü yayımlanacak 7. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nusreddin hiç beklenmedik bir şekilde saraya gelmiş ve Sultan Nureddin'e Selahaddin'in onun öz oğlu olmadığını öğrendiğini söylemiştir. Selahaddin ise Gregor'un elindeki esirleri kurtarmıştır. Şimdi sıra Sultan Nureddin'in de katılımıyla Askalan'ı fethetmektir. Fakat Nusreddin'in sırrı açmakla tehdit ettiği Sultan Nureddin kuşatmaya gidemez. Bu durum Selahaddin ve Sultan Nureddin cephesinde sert bir çatışmaya sebep olur. Selahaddin'e iyice intikam güden Gregor ise hemen harekete geçer ve vahşice bir hareketle Selahaddin'in esaretten kurtardığı alplarla, Halil'i öldürür. Halil'in ölümü Askalan obasında da büyük bir acı ve öfkeyle karşılanır. Gregor'un yaptığı eyleme karşılık Selahaddin, adeta savaş ilan eder. Nureddin ise kararında nettir. Müslüman Beyler ile birliği sağlamadan hareket etmeyecektir. Baba ve oğul bu noktada ciddi bir yol ayrımına girer ve Selahaddin, bir başına savaşa koyulur. Beyleri toya toplayan Nureddin, birliği sağlayıp onları Haçlılar'a karşı ittifak olmaya ikna edebilecek midir? Eline geçen sırla büyük bir koz elde eden Nusreddin'in bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Gregor ile karşı karşıya gelen Selahaddin, Askalan'ı alabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'dan Halil Umut Meler'e sert cevap! "Bir gün yeniden Fenerbahçe’nin..."
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet
G.Saray'dan Angelino'nun yerine transfer çıkarması!
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAFİR 18. BÖLÜM İZLE
YILDIZLAR BANA UZAK 2. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman
1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11