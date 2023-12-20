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SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu ilk bölüm FULL izle | SHOW TV CANLI

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 3. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yaratmıştı. Sandık Kokusu ilk bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:55
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SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu ilk bölüm FULL izle | SHOW TV CANLI

Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 3. bölüm izle, Sandık Kokusu ilk bölüm full izle sorgulamaları yapıyorlar. Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey'i Atilla'nın yanında gören Karsu, büyük bir korku yaşayınca sert tepki gösteriyor. Karsu, daha sonra Atilla'dan özür dilerken, ikilinin tanışması ve sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Atilla'nın yaşadığı büyük değişim ise tanıtımın en çarpıcı sahnesi oluyor. Bambaşka bir görünüme bürünen ve eline silah alan Atilla'nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla bekleniyor. Filiz ve Karsu yıllar sonra Cennet Sitesi'nde karşılaşır. Karsu'nun annesinin yanına taşınmaktan başka bir çaresi yoktur, Filiz onu bir süreliğine de olsa birlikte yaşamak için ikna edecektir. Karısının dönmeyeceğini anlamaya başlayan Reha da İstanbul'a gidip Karsu'yu dönmesi için ikna etmeye çalışır. Karsu bir yandan çocukların derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalışır. Karsu, Filiz'in kiracısı Atilla ile tatsız bir biçimde tanışır ama ikili iyi arkadaş olacaklardır. Diğer taraftan Atilla sitede göründüğünden çok farklı bir biçimde bir mekânı basar.

SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz

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