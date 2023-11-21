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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Üç Kız Kardeş 64. bölümde ne olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 64. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 64. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:20
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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Üç Kız Kardeş 64. bölümde ne olacak?

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 64. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan her şeye rağmen, olacaklardan korksa da kalbinin sesini dinler ve Somer'e döner. Diğer taraftan Rüçhan'ın uyanması Korman ailesi için bir sevince dönüşürken Türkan tarafında içinden çıkılmaz bir kabusa dönüşür. Somer annesine bu kötülüğü yapanın adım adım peşindedir. Türkan köşeye sıkışmış halde Kartal'la konuşur. Kartal'ın bu olay konusundaki tavrı nettir.

Dönüş ise Serdar'dan geriye kalan kalp kırıklığıyla savaşırken; Uzay ona destek olur. Tedavisinin devam etmesi için elinden geleni yapar. Mustafa Kormanlar ve Derya'nın baskısı, aşağılanmalara dayanamayarak yeni bir karar alır. Somer Türkan'la yeniden bir araya gelmenin hayalini kurarken. Türkan'ın Rüçhan'a karşı her an korkuları daha da büyümektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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