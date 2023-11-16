BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Bir Derdim Var 3. bölüm fragmanı izle

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınan ergen ve çocuk psikiyatri servisinin doktoru Nilüfer'i ve onun ergenliğini ekranlara taşıyan Bir Derdim Var, yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin oturduğu ve başrollerini Birce Akalay ile Mert Fırat'ın paylaştığı dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Bir Derdim Var yeni bölüm fragmanı, Bir Derdim Var 3. bölüm fragmanı izle' konularını sizler için derledik.

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BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beste'nin şiddet eğiliminin altında yatan sebepleri Nilüfer çözmek için çok uğraşacaktır. Her defasında okların başkasını gösterdiği bu gizemin sonunda, ısrarla saklanmaya çalışılan ürkütücü gerçeği bir tek o çıkaracaktır ortaya.

Bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelmiştir Nilüfer. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur. Tüm mesleki ve kişisel kavgalar birden unutulur ve zorla bastırmaya çalıştıkları o karşı konulamaz çekime teslim olurlar.

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