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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Kudüs Fatihi oyuncuları ve karakterler

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ilk fragmanının yayımlanmasının ardından diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, tarih kokan hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. İlk bölüm için geri sayım başlarken arama motorlarında 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları ve karakterler' araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:50
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Kudüs Fatihi oyuncuları ve karakterler

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ (RESİMLİ) | TRT 1, yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğen'in başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları ve karakterler...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU

Seyircilerini 10. yüzyıla götüren dizi, asırlar önce mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin büyük başarılarına ve zorlu hayatına odaklanacak. Haçlıların elinde olan Kudüs'ü geri alması ve kahramanca savaşlarıyla tanınan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi, TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri izleyicileriyle buluşacak.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Uğur Güneş (Selahaddin Eyyubi) 👆

Dilin Döğer (Süreyya) 👆

Buse Varol (Zümrüt) 👆

Erdinç Gülener (Ömer Mella) 👆

Mehmet Ali Nuroğlu (Nureddin Zengi) 👆

Doğan Bayraktar (Ahmet) 👆

Zeynep Kumral (Fatma) 👆

Kaan Çakır 👆

Tuvana Türkay (Victoria) 👆

Ekin Türkmen (Melike Hatun) 👆

Gökçe Akyıldız (Sara) 👆

Sezgin Erdemir 👆

Ece Özdikici 👆

Seda Yıldız 👆

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