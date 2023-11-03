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📺 ATEŞ KUŞLARI 29 BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 29. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 29. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 29. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 15:30
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📺 ATEŞ KUŞLARI 29 BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 29. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 29. bölüm 3 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 29. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 29. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 29. BÖLÜM KONUSU

KÖKSÜZLER VE GÜLAYŞE, BARBAROS'A DESTEK OLUYOR!

Çatal tam da suçlarının bedelini ödemek üzere hapishaneye düşmüşken beyninde bir pıhtı atması sonucunda demans olur ve evde bakıma muhtaç bir hastaya dönüşür. Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden her şeyin unutmuş olması Barbar'ın dünyasını karartır. Bu karanlık günlerde Köksüzler ve Gülayşe onu bir an olsun yalnız bırakmazlar ve yoluna ışık tutmaya çalışırlar. Peki Barbaros, Gülayşe'nin de desteğiyle, uğrunda sevdiği kızı terk ettiği muhtaç adama bakmayı kabul edecek mi?

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ALİ, KİMLİĞİNİN PEŞİNDE!

Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer. Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!

GÜLAYŞE VE MERCAN HESAPLAŞIYOR

Mercan herkesi affeden Gülayşe'yi şirkette basar ve ona onu yetiştiren ailesinin kim olduğunu hatırlatır. Hesaplaşma sonucu Gülayşe, Ateş Kuşlarını sonunda affedecek mi?

Ateş Kuşları dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

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NAZMİYE KÜÇÜK OYUNLARIYLA YENİDEN SAHALARDA

Köksüzler konakta yemeğe davet edilirler. Nazmiye kocasının katili Kara ve onun kardeşleriyle masada olmaktan nefret eder ve sofrada kavga çıkarır. Ancak sokağın yetiştirdiği Mercan kavgada ondan biraz daha dişli çıkar. Boynu incinen Nazmiye, Mercan'dan intikamını nasıl alacak?

ZOR GÜNLERDE AŞK

İmza atamasalar da Gülayşe "İyi günde kötü günde seninle" yeminini tutar. Anlaşılan dünya yıkılsa dahi hep aynı kalan bir şey var: O da Gülayşe ve Barbaros aşkı!

Ateş Kuşları dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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