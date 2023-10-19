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Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 19 Ekim Perşembe günü ekranlarda olacak mı? Aldatmak 42. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 42. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 17:50
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Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı ve reytingleri alt üst etti. Aldatmak geçtiğimiz sezon heyecan dolu bölümleri ile izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Dizinin yeni bölüm detayları merak konusu oldu. Diziseverler arama motorlarında, "Aldatmak 19 Ekim Perşembe günü ekranlarda olacak mı? Aldatmak 42. bölümü var mı?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Aldatmak yeni sezon başlayacak mı? Bugün Aldatmak var mı?

ALDATMAK BUGÜN VAR MI?

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak 41. bölüm tekrarı ile ekranda olacka. Yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak.

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