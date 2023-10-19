Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı ve reytingleri alt üst etti. Aldatmak geçtiğimiz sezon heyecan dolu bölümleri ile izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Dizinin yeni bölüm detayları merak konusu oldu. Diziseverler arama motorlarında, "Aldatmak 19 Ekim Perşembe günü ekranlarda olacak mı? Aldatmak 42. bölümü var mı?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Aldatmak yeni sezon başlayacak mı? Bugün Aldatmak var mı?

ALDATMAK BUGÜN VAR MI?

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak 41. bölüm tekrarı ile ekranda olacka. Yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak.