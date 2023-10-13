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📺Yalı Çapkını 41 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 41. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 41. bölümü 13 Ekim Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 41. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 12:01
📺Yalı Çapkını 41 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 41. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 41. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 41. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih'in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır.

YALI ÇAPKINI 41. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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YALI ÇAPKINI 41 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Yalı Çapkını 41 bölümde neler olacak? | Star TV canlı izle
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