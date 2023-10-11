KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kuruluş Osman 133. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 133. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 133. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 133. bölüm bilgileri...

KURULUL OSMAN 132. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya!

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

Cerkutay'ın dönüşü!

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey zafer için neler yapacak?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşanacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

Orhan ve Holofira yüzleşiyor!

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un rekabeti!

Alaeddin'in elindeki hazine haritasını bilen Gonca ne edip haritayı alacağını söyler. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Konya dönüşünde kervansarayda karşılaşırlar. Gonca, hazine haritasını ele geçirebilecek midir?

Alaeddin Bey ve annesi Bala Hatun kavuşuyor!

Alaeddin ve Bala Hatun nihayet kavuşurlar. Bala Hatun, Yakup Bey'in Osman Bey'den biat istediğini söyler. Alaeddin bu haber karşısında ne yapacaktır?

Saadet Hatun neler yapacak?

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun, Uç Pazar'a gelmiştir. Yakup Bey'e yapılan suikast girişimini yeni öğrenen Saadet Hatun'un öfkesi nelere sebep olacaktır?

Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey, cümle beyler ve Yakup Bey'i sarayında ağırlayacaktır. Mehmet ise Yakup Bey Yenişehir'den çıkana kadar pusatlarını hazır tutacaktır. Osman Bey'in beyleri toplamaktaki asıl niyeti nedir? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki soğuk savaş neyle sonuçlanacaktır?

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Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle