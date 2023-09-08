Hayatımın Neşesi yeni bölüm neden yok? | TRT1 Hayatımın Neşesi günü mü değişti? 10. yeni bölüm ne zaman?

HAYATIMIN NEŞESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Tıp Fakültesini yarıda bırakıp evlenen Neşe çocukları büyüdükten sonra okuluna devam etmek ister. Çıkan af kararının ardından okuluna dönen Neşe ve eğlenceli ailesini konu alan TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi, 8 Eylül Cuma günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Komedi ve heyecan dolu bölümleriyle her Cuma izleyicileriyle buluşan Hayatımın Neşesi dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Hayatımın Neşesi final mi yaptı, günü mü değişti? 8 Eylül TRT 1 Hayatımın Neşesi 10. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

HAYATIMIN NEŞESİ FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Hayatımın Neşesi dizisi, Cuma günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Türkiye - Ermenistan milli maçı olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

Hayatımın Neşesi 9. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Neşesi TÜM BÖLÜMLER İZLE

TRT 1 HAYATIMIN NEŞESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Önümüzdeki haftadan itibaren Hayatımın Neşesi dizisinin yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda yerini alması bekleniyor. Hayatımın Neşesi 10. bölüm, 8 Eylül Cuma günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"