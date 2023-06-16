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📺 ATEŞ KUŞLARI 20. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 20. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 20. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 20. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 03:00 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 03:00
📺 ATEŞ KUŞLARI 20. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 20. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 16 Haziran Cuma günü yayınlanan 20. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 20. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 20. BÖLÜM KONUSU

BARBAROS'UN ACI GÜNÜ!

Barbaros 'un annesinin ölüm haberini vermek Gülayşe'ye düşer. Barbaros bu acı haberle yıkılır. Barbaros, annesinin intihar ettiğine inanacak mı?

NAZMİYE'NİN HAİN PLANLARI!

Pamir, Çatal'ı hapisten kaçırmayı başarır ama Şirin'in ölümü Naz ve Çatal'ı birbirine düşürür. Ama Naz'ın Çatal'ı ortak etmek istediği yeni planları vardır. Naz başarılı olabilecek mi?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!

Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir, annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder. Nizam bunu duyunca kıyamet kopar! Peki Gülayşe ne yapacak? Yeni kavuştuğu babasını mı hayatının aşkı Barbaros'u mu seçecek?

KARA, ATEŞ KUŞLARI'NDAN NE İSTİYOR?

Kara, Ateş Kuşları'nın aklıyla oynamaya başlar. Sare, Kara'nın nerde olduğu ile ilgili bir ipucu ele geçirir. Kara'nın öldüğünü düşünen Ateş Kuşları bu girdaptan kurtulabilecek mi? Gerçekten gelen Kara mı?

KARA'YA NE OLDU?

Geçmişte ise Köksüzler olacaklardan habersiz Nebahat'in tuzağına doğru yürümektedir ve bu tuzak onların Kara'yı kaybetmesine sebep olacaktır.

Ateş Kuşları dizisi 20. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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