Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 130. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

📺Kuruluş Osman 130. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 130. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 130. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 130. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 130. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 13:30
📺Kuruluş Osman 130. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 130. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 130. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 130. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 130. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

DEVLETİN AYAK SESLERİ!

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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