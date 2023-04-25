Gecenin Ucunda 26. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 26. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 26. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 26. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 26. HAFTA NE OLACAK?

Macide'nin peşinden hızla giderken kaza yapan Kazım, kısmi olarak hafıza kaybı yaşamaktadır. Kaza mahallinde keşif yapan polisler, Kazım'ın intihar için özellikle kaza yaptığını söylemiştir. Kazım'ın bebeğini taşıyan Macide, ona karşı vicdan azabı hissettiğinden yeniden bir tekrarın içine düşer ve Kazım'ı yalnız, yaralı bırakmak istemez. Hafızası bulanıklaşan Kazım ise eski iyi ve tatlı haline dönmüş gibidir. Son dönemlerdeki acımasız halinden eser kalmamış, Macide'yle aşklarının ilk zamanlarına dönmüştür sanki. Ancak Berrin'in, Kazım ve Macide'nin hikayesine acımasız bir şekilde dahil olmasıyla Macide bebeğini kaybedecek ve Nermin'e tam anlamıyla dönüştüğünü fark ettiği noktada, Işık Ailesi kendisinden başka kadınları da bu girdaba sokmasın diye, kadere meydan okuyup, onu bu hale getiren her şeyi, yani Işık ailesini, yerle bir edecektir.

GECENİN UCUNDA 26. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 26. BÖLÜM İZLE

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