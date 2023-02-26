Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 86. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 86. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 25 Şubat Cumartesi yayınlananan yeni bölüm hakkında seyirciler, 86. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 86. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:00
📺Gönül Dağı 86. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dolayı 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı dizisi 25 Şubat Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 86. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM İZLE

Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM İZLE

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti!
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan aşk ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı...
Fırtına'da Zajc zirvesi! Menajeri...
İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM FULL İZLE (26 ŞUBAT)
📺Kardeşlerim SON BÖLÜM FULL İZLE (25 Şubat)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (26 Şubat Pazar)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Girona maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Girona maçı saat kaçta? 08:04
Tottenham - Chelsea maçı saat kaçta? Tottenham - Chelsea maçı saat kaçta? 07:57
Konyaspor'a sert eleştiri: 12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi! Konyaspor'a sert eleştiri: 12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi! 07:33
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 01:02
Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Daha Eski
Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! 01:00
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 00:57
Erman Toroğlu: TFF doğru kararı verdi! Erman Toroğlu: TFF doğru kararı verdi! 00:54
Joao de Deus: Hatırladığım en büyük trajedi bu! Joao de Deus: Hatırladığım en büyük trajedi bu! 00:54
Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! 00:54
F.Bahçe evinde hata yapmadı! F.Bahçe evinde hata yapmadı! 00:54