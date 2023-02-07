YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın
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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 14. bölümüyle 7 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 14. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...
YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı dizisi 7 Şubat Salı günü saat 20:00'da yayınlanacak şekilde gözükmektedir.
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Yürek Çıkmazı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın
Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?
- Ayça Bingöl,
- Alp Navruz,
- İrem Helvacıoğlu,
- Cemal Toktaş,
- Rozet Hubeş,
- Özlem Ulukan,
- Timur Ölkebaş,
- Mesut Akusta,
- Eylül Ersöz,
- Bihter Dinçel,
- Erhan Alpay,
- Güler Ökten,
- Alp Akar,
- Aydan Şener,
- Dilara Aksüyek.