Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 22 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 23. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 22. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 23. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 23. BÖLÜM KONUSU

Yakalanan Serdar hemen sorguya alınırken Serdar'ın konuşmaması ve avukatını istemesi işleri yavaşlatır. Gelen avukatın sunduğu teklif Serdar'ı bir yol ayrımına sürüklerken verdiği karar Yılan ekibini zora sokar.

Payaslı Songül'ün son günlerde yaşadıklarından sonra onu dışarda yemeğe çıkarmaya karar verir.

Songül lüks bir mekana gideceklerini düşünürken Payaslı'nın onu getirdiği yere biraz şaşırsa da ilerleyen saatlerde gittikleri yerin her ayrıntısının Payaslı tarafından ne kadar ince düşünüldüğünü bir kez daha anlar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 23. BÖLÜM İZLE

Zülfikar'ın şartlı tahliyesi yanmasın diye eve dönmek zorunda kalan Melek her saniye Celal'in telefonunu ele geçirmeye çalışır ama bir türlü başaramaz.

Gün sonunda telefonun hiç beklenmeyen bir adrese gitmesi Melek ve Aylin'in iş birliği yapmasına neden olur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 23. BÖLÜM İZLE

Mert'in mahkemesi gerçekleşir. Gizem'in mahkemedeki sorulara verdiği cevaplar ve eldeki deliller Mert için işleri daha da çıkmaza sokar.

Bir kez daha Mert'in içeriye girme ihtimaliyle yüzleşen Derya, Kıvanç'ın desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışırken Payaslı, Yaver ve Songül'se Mert'in suçsuzluğunu kanıtlayacak delillerin peşine düşer.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 23. BÖLÜM İZLE

Kayıkhaneyi ziyaret eden Sadi ve Yaver'i kötü bir sürpriz beklemektedir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 23. BÖLÜM İZLE