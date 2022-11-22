GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 8. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 8. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 8. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın kendisini öpmesiyle büyük bir şok yaşar. Kazım her şeye rağmen aşka bir şans vermeye kararlıdır.

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Kazım'dan uzak durmak için elinden geleni yapan Macide, Berrin'in hastalığı ağırlaşınca yine yardıma koşar.

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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Ahmet'i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide'yi kötü bir gece beklemektedir. Masum başlayan yemek, Nini'nin şeytani planıyla gölgelenir.

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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