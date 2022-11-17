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📺Duy Beni 17. BÖLÜM FULL İZLE | Duy Beni STAR TV Final bölümü

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 20. bölümüyle ekranlara geldi. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 20. final bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. Arama motorlarında Duy Beni 20. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 20. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 20. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 01:00
📺Duy Beni 17. BÖLÜM FULL İZLE | Duy Beni STAR TV Final bölümü

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni final bölümüyle ekranlara geldi. Yeni ve son bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler arama motorlarında Duy Beni final bölümünü araştırıyor. Duy Beni, yeni ve heyecan dolu 20. bölümüyle 17 Kasım Perşembe günü Star TV ekranlarında yayınlandı.

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DUY BENİ 20. BÖLÜM KONUSU

Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

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👉Duy Beni 20. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.

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👉Duy Beni 20. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.

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👉Duy Beni 20. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?

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