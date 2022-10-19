Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 5. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O Kız 5. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 5. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İnternette sıkça, "O Kız 5. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 5. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 5. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:13
📺O Kız 5. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın 18 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 5. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler merak edilirken arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 5. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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👉O KIZ 5. BÖLÜM İZLE

O KIZ 5. BÖLÜM KONUSU

Nişandan kaçan Zeynep'in Ozan'ın katıldığı organizasyon sırasında basının karşısında sevgili olduklarını itiraf etmesi ortalığın birbirine girmesine neden olur. Zeynep'in hayatındaki değişiklikler ailesini de etkilemeye başlarken Kadir ve Zeynep kendilerini bambaşka bir maceranın ortasında bulur.

Ozan ise, hayatının en kritik anında karşısında bulduğu Kadir'in kim olduğu gerçeğinin peşindedir. Bu hamlesiyle Sitare'nin eline düşen Zeynep köprüleri yakmıştır ve Sitare ne isterse yapmaya hazırdır. Ve Sitare gaza basar.

Zeynep ve Ozan'ın pembe aşk hikayesi başlar. Ancak Hakkı'nın devreye girmesiyle yaşananlar aşk hikayesini sosyal medyadan 3. sayfaya taşır. Yaşananlar Sitare'nin bile hesaplayamadığı boyuta gelir. Çığ gibi büyüyen olaylar hem Zeynep ve Ozan için hem de aileleri için beklemedikleri sonuçlar doğurur.

Zeynep'in büyük itirafı ne olacak? Zeynep ve Ozan cephesinde yaşanan büyük değişim ne? Ozan'ı Kadir mi, bir başkası mı yaraladı?

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👉O KIZ 5. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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