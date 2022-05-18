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📺KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 94. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 93. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 94. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman son bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 94. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 01:30
📺KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta. Kuruluş Osman 18 Mayıs Çarşamba günü ekranlara geldi. Kuruluş Osman 94. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm bilgileri; Kuruluş Osman 94. Bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM KONUSU

Nikola'nın hain planı

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecek mi?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Gündüz Bey ağır yaralanıyor

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

Osman Bey tuzak kuruyor

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?

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