Bir Zamanlar Çukurova 132. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler. Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE