📺Teşkilat 40. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Teşkilat 26 Mart Pazar günü ekranlara gelecek. Teşkilat 40. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri...
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TEŞİKLAT 40. BÖLÜM KONUSU
Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.
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Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yapım: TIMS&B Productions
Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç
Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl
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