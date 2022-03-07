📺 BABA 4. BÖLÜM İZLE! Baba dizisi son bölüm izle | Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Baba dizisinin 4. bölümü izleyiciyle buluştu. Baba dizisinin TV gösterimini kaçıran seyirciler arama motorlarında Baba 4. yeni bölüm ne zaman? Baba son bölüm framanı İZLE! Baba dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Baba dizisi her hafta salı akşamları saat 20:00'de yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

BABA'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

