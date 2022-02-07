Haberler Dizi Haberleri Destan yeni bölüm ne zaman? Destan Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 10. bölüm fragmanı izle

Destan yeni bölüm ne zaman? Destan Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 10. bölüm fragmanı izle

ATV'nin rekortmen dizisi Destan'ın 10. bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Reytinglerin zirvesinde yer alan Destan dizisi Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak bölümü ile yine çok konuşulacak. Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kuruyor. Akkız ölümle pençeleşiyor, Batuga kaçırılıyor! İşte Destan 10. yeni bölümde yaşanacaklar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 14:30
Destan yeni bölüm ne zaman? Destan Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 10. bölüm fragmanı izle

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır.


Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

DESTAN 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE👈

ÇİN'DEN BİLE BÜYÜK BİR TEHLİKE

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır.


BATUGA ZOR DURUMDA

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar.

Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.


DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

DİĞER
Juventus, Hellas Verona'yı yeni transferlerinin golleriyle yendi
Galatasaray PSG'li yıldızın peşinde! İlk teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor