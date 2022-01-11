Destan bu akşam var mı? Destan yeni bölüm ne zaman? Destan 7. bölüm fragmanı... ATV YAYIN AKIŞI - ATV CANLI İZLE

ATV'nin izleyenleri ekran başına kilitlediği popüler dizisi 'Destan'ın yeni bölümü büyük heyecanla bekleniyor... Her hafta salı günleri yayına gelen Destan dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayına gelmedi. Peki 'Destan' dizisi bu akşam var mı?

DESTAN'IN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Destan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Destan 7. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM 18 OCAK'TA

Yeni bölümün 18 Ocak akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI



06:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan Özel Bölüm

22:20 Otel Artemis

00:10 Otel Artemis

