Destan bu akşam var mı? Destan yeni bölüm ne zaman? Destan 7. bölüm fragmanı... ATV YAYIN AKIŞI - ATV CANLI İZLE

ATV'nin izleyenleri ekran başına kilitlediği popüler dizisi 'Destan'ın yeni bölümü büyük heyecanla bekleniyor... Her hafta salı günleri yayına gelen Destan dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayına gelmedi. Peki 'Destan' dizisi bu akşam var mı?
DESTAN'IN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Destan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Destan 7. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜM 18 OCAK'TA
Yeni bölümün 18 Ocak akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan Özel Bölüm
22:20 Otel Artemis
00:10 Otel Artemis