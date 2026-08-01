Bakan Bak’tan ailelere mesaj

Kağıthane'de düzenlenen Yaz Spor Okulları Şöleni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve sosyal beceriler kazanmalarına katkı sunduğunu söyledi. Ailelere de çağrıda bulunan Bakan Bak, "Çocuklarını sporla buluşturun" dedi.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Kağıthane'de düzenlenen Yaz Spor Okulları Şöleni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve sosyal beceriler kazanmalarına katkı sunduğunu söyledi. Ailelere de çağrıda bulunan Bakan Bak, "Çocuklarını sporla buluşturun" dedi.