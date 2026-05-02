Team Novo yeniden parkurda

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Novo Nordisk'in sponsor olduğu tamamı Tip 1 diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı Team Novo Nordisk, profesyonel peloton'daki 14. sezonunda bir kez daha Türkiye yollarına çıktı. Takım, 26 Nisan 2026'da başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na üst üste 11. kez katılarak organizasyonla olan güçlü bağını sürdürüyor.