Şampiyon Atalar

Şampiyon Atalar

RED Bull ve The Tetris Company iş birliğiyle Dubai Frame'de düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden Fehmi Atalar dünya şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Peru'dan Leo Solorzano ile karşılaşan Atalar, rakibini yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Şampiyon Atalar
RED Bull ve The Tetris Company iş birliğiyle Dubai Frame'de düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden Fehmi Atalar dünya şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Peru'dan Leo Solorzano ile karşılaşan Atalar, rakibini yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı.
