Şampiyon Atalar

RED Bull ve The Tetris Company iş birliğiyle Dubai Frame'de düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden Fehmi Atalar dünya şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Peru'dan Leo Solorzano ile karşılaşan Atalar, rakibini yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı.
