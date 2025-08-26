Sakarya'da şölen

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Etnospor Sakarya Günleri başladı. Geçmişin izlerini bugünlere taşıyacak kültür ve spor şöleni üç gün boyunca Millet Bahçesi'nde Sakaryalılarla buluşacak. Festivalin ilk gününde minikler, uzman eğitmenler eşliğinde ok atmayı deneyimledi. Çömlek oyunu, mas güreşi ve geleneksel yarışmalarla keyifli anlar yaşayan çocuklar, yüz boyaları ve neşeli halleriyle etkinliğe renk kattı. Etkinlik alanında sadece çocuklar değil, ebeveynler de aynı heyecanı paylaştı. Aileler hem çocuklarının mutluluğuna eşlik etti hem de sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi.