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Haberler Diğer Sporlar VakıfBank 3-0 Vero Volley Milano | MAÇ SONUCU - ÖZET

VakıfBank 3-0 Vero Volley Milano | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri: CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank sahasında Vero Volley Milano'yu 3-0 mağlup etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 22:05
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VakıfBank 3-0 Vero Volley Milano | MAÇ SONUCU - ÖZET

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3'üncü maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaştığı Vero Volley Milano'yu 3-0 mağlup etti. İlk 3 karşılaşmasını da kazanarak yoluna kayıpsız devam eden sarı-siyahlılarda; Marina Markova 18, Kiera Van Ryk 13, Yuan Xinyue de 10 sayıyla çift haneli sayı katkısı verdi.

Dengede başlayan ilk sette 15-15'in ardından file önündeki etkili performansla üst üste seriler yakalayan VakıfBank, 21 dakika süren seti 25-19 ile hanesine yazdırarak öne geçti. Sarı-siyahlılar ilk sette 6 blokla oynarken, bu bölümde Marina Markova, 7 sayıyla öne çıktı. 2'nci sette oyunun iki yönünde de fark yaratan VakıfBank, 6 oyuncusunun direkt sayı katkısı verdiği seti 25-18 ile kazanarak durumu 2-0'a getirdi. VakıfBank, 3'üncü ve son seti de 25-17 ile alırken, maçı da 3-0 kazanarak galibiyet serisine devam etti.

VAKIFBANK – VERO VOLLEY MILANO: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Laszlo Adler, Michail Koutsoulas

VAKIFBANK: Caterina Bosetti 8, Yuan Xinyue 10, Sıla Çalışkan 3, Marina Markova 18, Zehra Güneş 6, Kiera Van Ryk 13, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

VERO VOLLEY MILANO: Hena Kurtagic 1, Lamprini Konstantinidou, Miriam Sylla 12, Anna Danesi 5, Paola Egonu 13, Nika Daalderop 9, Satomi Fukudome (L)

SETLER: 25-19, 25-18, 25-17

SET SÜRELERİ: 21', 23', 24',

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