Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.