Haberler Diğer Sporlar Mete Gazoz'a büyük onur! Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Mete Gazoz'a büyük onur! Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Son dakika spor haberleri... Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 12:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mete Gazoz'a büyük onur! Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başarılarıyla Türk spor camiasının gururu olan olimpiyat ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden biri olan NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasına seçildi." denildi.

Yaklaşık 100 gün sonra başlayacak Paris 2024 öncesinde Mete Gazoz hakkında çıkan haberde, şu detaylara yer verildi:

"Tokyo Olimpiyatları'nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonundan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

DİĞER
Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Orhan Bey ve Elçim Hatun’un düğün toyu
DNA raporu sahte mi? Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan sessizliğini bozdu! Anne Suphiye Orancı bulundu
Barış Alper'e dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar
Aurier'in yerine geliyor! İşte G.Saray'ın yeni sağ beki
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ringe çıkıyoruz
Hayallerinin peşinde
TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ | Tavuklu çarşaf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Nisan rakamları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Cagliari - Juventus maçı ne zaman? 13:23
Genoa - Lazio maçı ne zaman? Genoa - Lazio maçı ne zaman? 13:21
F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! 13:09
İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını 12:58
Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman? 12:45
Mete Gazoz'a büyük onur! Paris'te... Mete Gazoz'a büyük onur! Paris'te... 12:40
Daha Eski
Ergin Ataman'ın acı günü Ergin Ataman'ın acı günü 12:39
Beşiktaş'ın konuğu A.Gücü! İşte maç önü bilgiler Beşiktaş'ın konuğu A.Gücü! İşte maç önü bilgiler 12:20
Sokol Cikalleshi Konyaspor tarihine geçti! Sokol Cikalleshi Konyaspor tarihine geçti! 12:19
F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 12:04
Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! Kartal'dan izin alıp... Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! Kartal'dan izin alıp... 11:56
Santos'un ardından ilk 11'e dönüyor! Santos'un ardından ilk 11'e dönüyor! 11:52