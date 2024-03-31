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Milli sporcu Muhammet Bişgin astronot kostümüyle oy kullandı!

Muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya giderken kendi tasarımı olan astronot kıyafetini giydi ve büyük ilgi gördü.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 16:01
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Milli sporcu Muhammet Bişgin astronot kostümüyle oy kullandı!

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.

SANDIK BAŞINDA BİŞGİN'E YOĞUN İLGİ

Beyciler Mahallesi'ndeki evinden astronot kostümünü giyerek çıkan 34 yaşındaki Bişgin, oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti. Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyledi.

TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Gezeravcı ile gurur duyduğunu belirten Bişgin, Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçtiğini, kendisinin de seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini kaydetti. Bişgin, kostümü, elindeki malzemelerle hazırladığını dile getirerek, "Güzel de oldu. Ülkemiz ilerliyor, biz de gurur duyuyoruz. Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler... Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım." diye konuştu.

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