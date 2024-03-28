Haberler Diğer Sporlar Avrupa Oyunları İstanbul'da

Avrupa Oyunları İstanbul'da

2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'da yapılacak

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa Oyunları İstanbul'da

Avrupa Olimpiyat Komitelerinden yapılan açıklamada, 2027'de 4. kez düzenlenecek organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilecek. Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birçok branşta kota verecek. Organizasyona 2015'te Bakü, 2019'da Minsk, 2023'te ise Krakow ev sahipliği yapmıştı.

DÜNYA KUPASI KURASI ÇEKİLDİ

Basketbolda 29 Haziran- 7 Temmuz arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye, organizasyonun C Grubu'nda Arjantin, Y.Zelanda ve İtalya ile eşleşti. Kura çekimine Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...
Kandil'e DEM FETÖ'ye merhem! 15 Temmuz'daki milli iradeye "Kot üstüne kefen çeken zibidiler" diyen eczacı çırağı Özgür Özel'e suç duyurusu
İrfan Can için ayrılık iddiası!
Nabil Fekir önerisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zafer vakti
Şut festivali
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 23:07
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 23:07
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 23:07
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu 23:07
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! 23:07
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 23:07
Daha Eski
Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu 23:07
Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih 23:07
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... 23:07
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 23:07
F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak 23:07
Yok artık Arda! Milli maçta dikkat çeken hareket Yok artık Arda! Milli maçta dikkat çeken hareket 23:07