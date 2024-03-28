Avrupa Oyunları İstanbul'da

Avrupa Olimpiyat Komitelerinden yapılan açıklamada, 2027'de 4. kez düzenlenecek organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilecek. Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birçok branşta kota verecek. Organizasyona 2015'te Bakü, 2019'da Minsk, 2023'te ise Krakow ev sahipliği yapmıştı.

DÜNYA KUPASI KURASI ÇEKİLDİ

Basketbolda 29 Haziran- 7 Temmuz arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye, organizasyonun C Grubu'nda Arjantin, Y.Zelanda ve İtalya ile eşleşti. Kura çekimine Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer yetkililer katıldı.