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Bilal Çiloğlu Upper Grand Prix'de ikinci oldu

Son dakika spor haberleri... Avusturya’nın Linz şehrinde organize edilen Upper Grand Prix'de 73 kiloda yarışan milli judocu Bilal Çiloğlu ikincilik elde etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:36
Bilal Çiloğlu Upper Grand Prix'de ikinci oldu

Judoda, Avusturya'nın Linz kentinde devam eden Upper Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ikincilik elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilal Çiloğlu 73 kiloda ikinci oldu.

Organizasyonda kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan, 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, ilk müsabakalarında rakiplerine yenildi.

Grand Prix'nin son gününde yarın erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu mücadele edecek.


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