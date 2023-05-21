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Şahika Ercümen Asya Kıtası rekorunu kırdı

Son dakika spor haberleri... Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 14:35
Şahika Ercümen Asya Kıtası rekorunu kırdı

Filipinler'in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihlerinde arasında düzenlenen Ida Depth Challenge, pek çok rekora ev sahipliği yaptı. Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan Ida Depth Challenge'da Türkiye'den Şahika Ercümen çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.

"SEZONA BAŞARILI BİR GİRİŞ YAPABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Asıl hedefinin bu yaz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu dile getiren Şahika Ercümen, "Hazırlık turnuvası olarak değerlendirdiğimiz bu senenin ilk yarışmasında, ülkemizde yaşanan zor günler süresince antrenman yapamamıştım. Buna rağmen hem Türkiye Rekorunu geliştirdim hem de 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdım. Asıl hedefim yazın düzenlenecek Dünya Şampiyonasında ülkeme madalya kazandırmak. Sezona başarılı bir giriş yapabildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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