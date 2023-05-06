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Sporda bir ilk! Genel kurul o nedenle iptal edildi

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun 31.10.2021 tarihinde yapılan ve Tolga Han Çinkitaş'ın başkan seçildiği olağan genel kurulunu, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, kanunun emredici hükümlerine aykırı işlem yapıldığı ve 'mutlak butlan' hali nedeniyle iptal etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:39 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:42
Sporda bir ilk! Genel kurul o nedenle iptal edildi

31.10.2021 tarihinde yapılan Türkiye Dans Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Tolga Han Çinkitaş ve Yusuf Gül başkanlık için yarışmıştı. 97 oyun 54'ünü alan Tolga Han Çinkitaş başkan seçilmiş, 43 oyda kalan Yusuf Gül ise seçimi kaybetmişti. Yapılan genel kurulda seçim öncesi oluşturulan divan başkanlığı kurulunda yazman üye olarak yer alan Burcu Çağıl Kiper Uzun'un genel kurul delegesi olmadığı ortaya çıktı.

Yazman üye olarak divanda yer alan Uzun'un bir çalışan olduğunun ortaya çıkması üzerine yapılan şikayet sonucunda Ankara Barosu'nda da ihtar aldığı belirtildi. Olağan genel kurulda yaşanan süreçle ilgili genel kurul delegesi Muzaffer Oğuz Gültekin, divan kurulunun mevzuata aykırı kurulduğunu tespit ederek iptal davası açtı.

BİLİRKİŞİ KARARINI MAHKEMEYE SUNDU
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi yaptığı incelemeyi tamamlayarak 02.05.2023 tarihinde dosyayı mahkemeye sundu. Bilirkişi raporunda, "Eldeki davada, davacı tarafından ileri sürülen iptal sebepleri yanında, genel kurulu yönetecek olan 'divan kurulunun mevzuata aykırı kurulmuş olması hali' butlanı oluşturmuş olmakta, davalı faderasyonun 31.10.2021 tarihli olağan genel kurulunun mevzuata aykırı gerçekleştirdiği kanaat ve sonucuna varılmıştır" diyerek görüşünü mahkemeye bildirdi.

MAHKEME, OLAĞAN GENEL KURULU 'MUTLAK BUTLAN' SEBEBİYLE YOK SAYDI
Bu karar üzerine Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/824 esas 03.05.2023 tarihinde davanın 7'nci celsesinde kararını verdi. Mahkeme davanın kabulüne karar vererek sonucu karara bağladı. 'İstinaf mahkemeleri yolu açık olmak üzere, davalı Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlığının 31.10.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun 'mutlak butlan' sebebiyle yok sayılmasına karar verilmiştir' denildi.

BAŞKAN ADAYI YUSUF GÜL: HUKUKA SAYGILI OLMALARINI DİLİYORUZ
Başkanlık yarışını kaybeden Yusuf Gül yaptığı açıklamada, "31.10.2021 tarihinde yapılan genel kurul hukuka aykırı gerçekleştiği 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından onanmıştır. Dayanak ve delillerimiz şüpheye yer vermediği için, İstinaf ve Yargıtay kararları da altına imza atmaktan öteye gitmeyecektir. Hukuka saygılı olmalarını diliyoruz. Mevcut yönetimi genel kurul çağrısı yapmaya davet ediyoruz. Biz iş ve işleyişin takibindeyiz, her daim dans kazanacaktır" dedi.

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