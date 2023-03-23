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Yeni başkan Murat Kapki

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Murat Kapki seçildi. Kapki, "Bayrak yarışını aldığımız bu süreçte üzerine koyarak ilerlemek ve branşlarımızı uluslararası alanda hak ettiği gerçek noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Yeni başkan Murat Kapki
Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Murat Kapki seçildi. Kapki, "Bayrak yarışını aldığımız bu süreçte üzerine koyarak ilerlemek ve branşlarımızı uluslararası alanda hak ettiği gerçek noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.
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