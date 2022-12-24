Haberler Diğer Sporlar Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu!

Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu!

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı mücadelesinde Berkay Karakut'u 40-39 yenen Semih Saygıner, şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:22
Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu!

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki Tesislerinde düzenlenen toplamda 64 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası final maçıyla sona erdi.

Tolgahan Kiraz, Semih Saygıner karşısında 19 isteka 40-32'lik skorla şampiyonaya veda ederken, milli takıma girmeye hak kazandı.

Berkay Karakurt ise Lütfi Çenet'i 23 isteka 40-30 yenerek finale adını yazdırmayı başardı.

Semih Saygıner-Berkay Karakurt arasında oynanan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı final karşılaşması, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Finale önde başlayan Semih Saygıner, molaya 17 isteka 23-10 üstün girdi. Moladan sonra maçın seyrini değiştiren Berkay Karakurt, eşitliği sağladığı maçta 27 isteka 40-39 yenildi. Böylece şampiyonluğu Semih Saygıner kazandı.Maçtan sonra dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, heyecan dolu bir final maçı olduğunu söyleyerek, 2023 yılı milli takımını şöyle açıkladı:

"Gerçekleştirdiğimiz 4 etap sonucunda genel klasman birincisi aynı zamanda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner, ikinci sırada dünya şampiyonlarımızdan Tayfun Taşdemir, üçüncü sırada Berkay Karakurt ve dördüncü sırada Tolgahan Kiraz."

Türkiye Şampiyonu Semih Saygıner'e 100 bin lira para ödülü takdim edilirken, ikinciye 60 bin, üçüncülere de 30'ar bin lira para ödülü verildi.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı sıralaması:

1. Semih Saygıner

2. Berkay Karakurt

3. Lütfi Çenet

3. Tolgahan Kiraz

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Genel Klasman Sıralaması:

1. Semih Saygıner

2. Tayfun Taşdemir

3. Berkay Karakurt

4. Tolgahan Kiraz

DİĞER
Bir zamanların 'Bambi Burçin'iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! "Üç güne boşanırlar dediler..."
Ebru Gündeş en büyük destekçisiydi Armağan Çağlayan sağlık durumu nasıl açıkladı! Kötü haberi de sosyal medyadan duyurdu
Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Şenol Güneş kararını verdi
Flaş gelişme! Alexander Sörloth transferi bitti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 milyon sporcu
Kübra’dan 2 altın daha
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Pendikspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:42
Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 10:39
Tuzlaspor - Altay maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Altay maçı saat kaçta? 10:37
Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu! Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu! 10:34
Kasımpaşa - Sivasspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:26
Hatayspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Giresunspor maçı saat kaçta? 10:22
Daha Eski
Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu! Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu! 10:21
Fırtına'dan müthiş derbi istatistiği! Fırtına'dan müthiş derbi istatistiği! 10:16
Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Şenol Güneş kararını verdi Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Şenol Güneş kararını verdi 10:14
Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 10:08
Flaş gelişme! Alexander Sörloth transferi bitti Flaş gelişme! Alexander Sörloth transferi bitti 10:08
Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok! Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok! 09:37