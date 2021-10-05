"Başarılar artacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen "Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kutlama Resepsiyonu"na katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, daveti nedeniyle Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'ye teşekkür etti. Tokyo 2020'nin pek çok güzel hatıra ve başarılarla geride kaldığını belirten Kasapoğlu, "Tokyo 2020'yi hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları, sporcularımızla ve spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız. Sporcularımızın bu süreçteki heyecanı, adanmışlığı ve gayretini hep birlikte gördük. Onlar da bizleri en güzel şekilde temsil ettiler" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, organizasyonu başarıyla düzenleyen Japonya'ya teşekkür etti. Resepsiyona, milli sporcular Mete Gazoz, Ferhat Arıcan ve Oğuz Akbulut ile diğer ilgililer katıldı.