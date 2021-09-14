Son dakika spor haberi: İstanbul’da Mas heyecanı!

Tarihi yüzyıllara dayanan Mas Güreşi heyecanı bu yıl da İstanbul'da yaşanacak. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonun 18-19 Eylül tarihlerinde Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşeceğini açıkladı. Dün basın toplantısında konuşan Erdoğan "Şampiyonaya 9'u erkek, 5'i kadın olmak üzere 14 kategoride 12 ülkeden 150 sporcu katılacak. Dışarıdaki alanlarad salgın tedbirlerine uymak kaydıyla okçuluk, mas güreşi, mangala gibi benzeri oyunlar da ücretsiz olarak denenebilecek" dedi.

ÇOCUKLARI GETİRİN

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ailelere seslenerek, çocuklarını bu önemli etkinliğe getirmelerini istedi. Erdoğan, "Çocuklar için iki eğlenceli gün olacağını düşünüyoruz. Ok atabilecekler, mangala oynayabilecekler ve mas güreşi yapabilecekler" ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan, "Mas kelimesi Yakut Türkçesi'nde ağaç dalı anlamına geliyor. Temassız tek güreş diyebilirz. Ya ağaç parçasıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ya da sopayı rakibinizin elinden alarak puan kazanıyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

DAHA ÇOK DESTEKLENSİN

"3 yıl önce Yakutistan'ı ziyaret ettiğimizde geleneksel sporların ülkenin spor kültüründe ön planda olduğunu gördük. İstiyoruz ki dünya geleneksel sporların gelişmesine ülkelerin spor bakanlıkları, kamu otoriteleri daha çok destek sağlasın. Yakut yetkililer mas güreşinin olimpik spor sayılması için çaba sarf ediyor. Bu çok önemli gelişme."

SELZEDELERE YARDIM

"Bu sene Etnospor'u düzenleme kararı almıştık ancak yaz boyunca yaşadığımız sel ve yangın felaketlerinden yola çıkarak farklı bir yol izlemeyi uygun gördük. Milli Eğitim Bakanlığı, Kızılay ve AFAD ile ortak hareket ediyoruz. Afetten etkilenen tüm ortaokullara gideceğiz. Kulladığımız malzemeleri de okullara bırakacağız. Beden eğitimi öğretmenlerimiz daha sonra devam ettirebilsinler diye mangala takımı, mas güreşi seti malzemelerimizi okullara bırakıyoruz."

MAS GÜREŞİ NEDİR?

MAS Güreşindeki yarışmacılar 5 metre boyutlarında, 60 cm yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar. Mas güreşi, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenektir. Kültürel kaynaklar bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiğini söyler. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret gibi fiziksel özellikler kazandırmaktır.